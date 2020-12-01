Türk sinemasının usta oyuncularından, Nilüfer Aydan hakkında bazı devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Aydan'ın paylaşımlarında yer alan bazı ifadelerin 'FETÖ propagandası' olduğu iddia edilmişti.

'PARKTAKİ GENÇLER YAZMIŞTIR' DEMİŞTİ

Nilüfer Aydan, soruşturma kapsamında verdiği ifadede sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak FETÖ/PDY övgüleri içeren bir paylaşımının olmadığını iddia etti. 80 yaşında olmasından kaynaklı teknolojiyi yeterince bilmediğinden bazen parkta otururken herhangi bir şey yazdıracağı zaman orada bulunan gençlere paylaşımlarını yazdırdığını belirten Aydan, "Suça konu paylaşımları kendi cep telefonundan parkta oturan gençler tarafından yazılmış olabilir" demişti.

DURUŞMA İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Nilüfer Aydan, bugün İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Aydan, duruşma esnasında tansiyonunun yüksek olduğunu belirterek ifade vermek istemediğini söyledi. Mahkeme, Aydan'a isteği doğrultusunda barodan bir avukat atanmasını ve savunmasının yapılmasını, Aydan'ın bir sonraki duruşmada hazır bulunmasını talep etti.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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