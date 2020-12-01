İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'den aşk dolu paylaşım
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve sevgilisi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz haftalarda aile arasında bir törenle nişanlanmıştı. Çiftten romantik bir paylaşım geldi. İdo ile fotoğrafını paylaşan Şefkatli'ye beğeni yağdı.
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Yasemin Şefkatli, nişanlısı İdo Tatlıses ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.
Şefkatli aşk dolu paylaşımına "Pazartesinin sendromu falan kalmadı seninle" notunu düştü. Çiftin romantik pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.
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