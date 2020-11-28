28 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği’nden Atv’ye ödül yağmuru!

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği’nden Atv’ye ödül yağmuru!

Türkiye’nin en köklü meslek kuruluşlarından biri olan Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından her yıl verilen , bu yıl da sahiplerini buluyor. En başarılı isimlerin ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacağı törende de 3 ödül birden alacak.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.11.2020 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
ABONE OL
Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği’nden Atv’ye ödül yağmuru!

Türkiye'nin en köklü meslek kuruluşlarından Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından verilen Medya Oscarları bu yıl da sahiplerini buluyor. Ekranların ve radyoların en başarılı ve kaliteli yapımlarının ve yıldız isimlerinin ödüllendirildiği Medya Oscarları 16 Aralık'ta sahiplerine teslim edilecek. En başarılı isimler ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacaklar.

ATV'YE ÜÇ ÖDÜL

atv'den ödüle layık görülen isimler ise "Yılın En İyi Yarışma Programı" ödülüyle Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" ve yurt içinde ve yurt dışında başarılarıyla adından sıkça Hercai, "Yılın En İyi Dizisi" olarak ödüle layık görüldü.

Kuruluş Osman 36. yeni bölüm fragmanı izle! Karalardan denizlere taşıyacağız KURULUŞ OSMAN 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ''KARALARDAN DENİZLERE TAŞIYACAĞIZ''
Kuruluş Osman geceye damga vurdu! Reytingin zirvesine yerleşti! Osman Bey Savcı Bey ve Dündar Bey’i ipten aldı KURULUŞ OSMAN GECEYE DAMGA VURDU! REYTİNGİN ZİRVESİNE YERLEŞTİ!
Hercai 49. bölüm izle | Hercai yeni bölüm tek parça canlı izle HERCAİ 49. BÖLÜM İZLE | HERCAİ YENİ BÖLÜM TEK PARÇA CANLI İZLE

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA