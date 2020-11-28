Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği’nden Atv’ye ödül yağmuru!

Türkiye'nin en köklü meslek kuruluşlarından Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından verilen Medya Oscarları bu yıl da sahiplerini buluyor. Ekranların ve radyoların en başarılı ve kaliteli yapımlarının ve yıldız isimlerinin ödüllendirildiği Medya Oscarları 16 Aralık'ta sahiplerine teslim edilecek. En başarılı isimler ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacaklar.

ATV'YE ÜÇ ÖDÜL

atv'den ödüle layık görülen isimler ise "Yılın En İyi Yarışma Programı" ödülüyle Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" ve yurt içinde ve yurt dışında başarılarıyla adından sıkça Hercai, "Yılın En İyi Dizisi" olarak ödüle layık görüldü.

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