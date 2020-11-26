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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman geceye damga vurdu! Reytingin zirvesine yerleşti! Osman Bey Savcı Bey ve Dündar Bey’i ipten aldı Kuruluş Osman geceye damga vurdu! Reytingin zirvesine yerleşti! Osman Bey Savcı Bey ve Dündar Bey’i ipten aldı
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman 35'nci bölümüyle çarşamba gecesine damga vurdu. Ekranların en çok izlenen dizisi olan Kuruluş Osman, heyecanla takip edilen ve çok konuşulan bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'ın dün akşam yayınlanan bölümünde, Savcı Bey ve Dündar Bey'i tam anlamıyla ipten alan Osman Bey, Nikola'yı ele geçirerek beyleri kurtardı. İşte Kuruluş Osman'ın dün akşamki bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 26.11.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 14:24
Kuruluş Osman, Tüm Kişiler' de %12,55 izlenme oranı ve %26,73 izlenme 20+ABC1'de ise %12,60 izlenme oranı ve %25,36 izlenme payı elde ederek birinci oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
#VatanSevgimiz etiketiyle sosyal medyada ses getirerek trendlerde yer alan Kuruluş Osman'ın 35'inci bölümünde Nikola'yı gafil avlayarak yaralayan ve Aygül ve Alplerinin yardımıyla Kulucahisar Kalesi'nden kaçan Osman Bey, Bizans'a ağır bir darbe vurdu. Aygül'ün bebeğini bağrına basan ve yeğenine Kayı Alp ismini koyan Osman Bey, Dündar Bey'in kızıyla barışmasına da vesile olarak obanın takdirini kazandı.
Osman Bey'in elinden ucuz kurtulan Nikola, Rum ateşini kullanarak Söğüt'ü vurması için Flatyos'u görevlendirdi.
Bizans'ın planını haber alan Osman Bey, derhal Söğüt'e gidilmesini isterken; Savcı Bey ve Dündar Bey, Yavlak Arslan'a İnegöl seferinde destek vermek için Kulucahisar'a giderek Nikola'yla anlaşma yolu aradı.
Osman Bey, zekice planıyla Flatyos'u ele geçirip Söğüt'ü kurtardı ancak Savcı Bey ve Dündar Bey, Nikola tarafından esir edildi. Savcı Bey ve Dündar Bey kale meydanında infaz edilmek üzereyken yaralı Flatyos'u kaleye getiren askerler kılığında içeri sızan Osman Bey ve alpleri, Nikola'yı ele geçirdi ve beyleri kurtardı.