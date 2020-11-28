Miran ve babası Hazar Bey Hercai'ye damga vurdu! İşte Türkiye'yi ağlatan olay

Aslan, Hercai'nin 48. bölümünde Reyyan'ı kaçırarak yurt dışına çıkmayı planlamıştı. İşleri yolunda gitmeyen Aslan yarı yolda yakalandı. Yakayı ele veren Aslan, son koz olarak Hazar Bey'i vurmuştu. Hercai seyircisinin yüreklerini yakalan sahne, Miran ile babası Hazar Bey'in yakınlaşmasını sağladı.

HAZAR ÇOCUKLARINI MİRAN'A EMANET ETTİ

Miran tarafından güçlükle araca bindirilen Hazar Bey, öleceğini düşündü. Hastaneye gidene kadar yaşayamayacağını belirten Hazar Bey, çocuklarını Miran'a emanet etti.

Türkiye'nin gözü yaşlı izlediği sahnede, Miran da kendini tutamadı.

İLK KEZ "BABA" DEDİ

ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'de Miran, vurulan babası ile yakınlaştı. Miran, Aslan Bey tarafından vurulan Hazar Bey'e ilk kez "baba" dedi.

Miran'ın izleyiciyi ekran başına kilitlediği sahneye "Bırakamam seni..." sözleri damga vurdu.

MİRAN İLE HAZAR BEY YÜZLEŞTİ

Miran, Hercai'nin 49. bölümünde babası Hazar ile yüzleşti. Aslan tarafından vurulan Hazar Bey, kendisini ölümden kurtaran Miran'a "Sana bir can borcum var..." dedi.

Hercai izleyicisinin heyecanla takip ettiği yeni bölümde, Miran Bey ve Hazar Bey arasındaki yüzleşme dikkat çekti.

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