İBB Şehir Tiyatroları'nda taciz skandalı! Uğur Arda Aydın 2 kadın oyuncuya defalarca…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda yaşanan taciz skandalı gündeme bomba gibi düştü. Tiyatrocu Uğur Ada Aydın'ın meslektaşları Nazife Aksoy ve Mana Alkoy'u defalarca taciz ettiği ortaya çıktı. Provalarda rolünün dışına çıkarak oyuncu arkadaşlarına yönelik taciz içeren hakaretlerde bulunan Aydın'ın, Mana Alkoy'u rahatsız ettiği belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında, 'cinsel taciz' suçundan hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
İBB Şehir Tiyatroları'nda yaşanan taciz skandalı ortaya çıktı. Oyuncu Uğur Arda Aydın'ın meslektaşları Nazife Aksoy ve Mana Alkoy'u taciz ettiği ortaya çıktı. Skandal olay önce 2012, sonra 2019'da meydana geldi. İddiaya göre prova sırasında Aydın, rol arkadaşı Mana Alkoy'a elle tacizde bulundu. Genç oyuncu, Aydın'a bu hareketinin senaryoda olmadığını söylese de olayı unuttu, Aydın hakkında şikayette bulunmadı.
Geçen yıl da Nazife Aksoy, tacize uğradı. Provayı bekleyen Aksoy'un yanına gelen Aydın, genç oyuncuyu zorla dudaklarından öptü. Aksoy, bu olayın ardından defalarca tacize maruz kalınca Aydın hakkında suç duyurusunda bulundu.
30 YIL HAPSİ İSTENDİ
İddiaları reddeden Aydın'ın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek hakkında 'cinsel taciz' suçundan 30 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
'İFTİRA ATIYORLAR, MİZANSEN OLSUN DİYE ŞAPLAK ATTIM'
Nazife Aksoy ve Mana Alkoy tarafından yapılan suç duyurusunun ardından Uğur Arda Aydın hakkında soruşturma başlatıldı. Aydın; iddiaların asılsız olduğunu, kendisinin Şehir Tiyatroları'nda üst düzey bir göreve getirilme durumu olduğu için hakkında iftira atıldığını iddia etti. Aydın, Alkoy'un kalçasına mizansen amaçlı vurduğunu, bu davranışının taciz olmadığını ileri sürdü.
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