Ünlü komedyen İbrahim Büyükak koronavirüse yakalandı

Koronavirüs, televizyon ve sanat dünyasının tanınmış isimlerinden pek çok kişiye bulaştı. Koronayı yenenler olduğu gibi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenler de oldu.

TEDAVİSİ EVİNDE SÜRÜYOR

Virüse yakalanan bir diğer isim de komedyen, oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak oldu. Üç gündür kendisini karantinaya alan Büyükak'ın tedavisi evinde sürerken, oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yakın arkadaşı Eser Yenenler'in ardından koronaya yakalanan Büyükak'ın, son günlerde görüştüğü arkadaşlarını arayıp bilgi verdiği öğrenildi.

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