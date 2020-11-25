Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ölüm tehditlerini affetmedi!

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Sinan A. isimli bir şahsın kendilerini ölüm tehdit ettiğini ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü oyuncunun ihbarı üzerine başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde uzlaşma büroya gönderildi. Kıvanç Tatlıtuğ şahsı affetmeyip şikayetçi olduğunu belirtti.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Sinan A.'nın ünlü çifte attığı mesajlarla ölümle tehdit ve hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle dava açtı. 4,5 yıla kadar hapsi istenen Sinan A., Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)