25 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ölüm tehditlerini affetmedi!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ölüm tehditlerini affetmedi!

ve , kendilerini ölümle tehdit eden ve hakaret içerikli mesajlar atan Sinan A. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Tatlıtuğ’un uzlaşmayı kabul etmemesi üzerine savcı, mesajları gönderen Sinan A. hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istedi. Sinan A., 'nde yargılanacak.

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 25.11.2020
ABONE OL
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ölüm tehditlerini affetmedi!

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Sinan A. isimli bir şahsın kendilerini ölüm tehdit ettiğini ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü oyuncunun ihbarı üzerine başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde uzlaşma büroya gönderildi. Kıvanç Tatlıtuğ şahsı affetmeyip şikayetçi olduğunu belirtti.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Sinan A.'nın ünlü çifte attığı mesajlarla ölümle tehdit ve hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle dava açtı. 4,5 yıla kadar hapsi istenen Sinan A., Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA