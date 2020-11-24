24 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Son dakika | Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

Son dakika | Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu bugün hayatını kaybetti. Muhittin Korkmaz , 'ın G.O.R.A. filminde "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğiyle zihinlere kazınmıştı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
ABONE OL
Son dakika | Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

Acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Can Yılmaz "G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun." dedi.

Ünlü oyuncu üç yıl önce oğlu Cem Korkmaz'ın ölümüyle yıkılmıştı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA