Son dakika | Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz bugün hayatını kaybetti. Muhittin Korkmaz , Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğiyle zihinlere kazınmıştı.
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Ünlü oyuncu üç yıl önce oğlu Cem Korkmaz'ın ölümüyle yıkılmıştı.
Acı haberi Can Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu.
Can Yılmaz "G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun." dedi.
Ünlü oyuncu üç yıl önce oğlu Cem Korkmaz'ın ölümüyle yıkılmıştı.