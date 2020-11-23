Nilgün Belgün'den yeni haber! Koronavirüse yakalanmıştı...
Oyuncu Nilgün Belgün, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki sanatçı, sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu.
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Halsizlik, koku ve tat alma kaybı nedeniyle hastaneye başvuran Nilgüm Belgün'e yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Belgün'ün, 65 yaş üstü olması nedeniyle tedbir amaçlı Ulus'ta özel bir hastaneye yatırılmıştı.
Sekiz gündür hastanede Covid-19 hastalığıyla mücadele eden sanatçıdan sevindiren haber geldi. 67 yaşındaki oyuncu, Covid-19'u yendiğini açıkladı.
"ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM"
Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından, "Sevgili dostlar merhaba. Sekiz günlük zorlu bir Covıd-19 sürecinden sonra bugün hastaneden evime geldim. Çok şükür iyiyim" mesajını yayınladı.
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