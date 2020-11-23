Edis'ten yeni albüm için düet müjdesi

Yeni albüm hazırlıklarını sürdüren ve hazırlık aşamalarını takipçileriyle de paylaşan Edis, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı.

Bir takipçisinin, "Rosalia ile düet yap" isteği üzerine şarkıcı, sosyal medyada takipleştiği sanatçıyı etiketleyerek, çağrıda bulundu. İspanyol yıldız ise, "Neden olmasın?" karşılığını verdi.

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