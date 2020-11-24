Gökhan Türkmen 'Romantik' albümü ile dünya listelerinde
Ünlü popçu Gökhan Türkmen, 19 Kasım'da çıkardığı 'Romantik' albümü ile dünya listelerine girdi. Projenin çıkış şarkısı, İngiltere’deki ‘New Music Friday’ çalma listesinde yer alırken Hollanda ve ABD’deki sosyal medya hesaplarından da paylaştı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gökhan Türkmen'in 19 Kasım'da GTR Müzik etiketiyle yayınlanan 'Romantik' albümü, dijital servislere zirveden giriş yaptı.
Projenin çıkış parçası 'Derdim', Universal Music'in İngiltere'deki 'New Music Friday' çalma listesinde yer aldı. Şirket, albümü Hollanda ve ABD'deki sosyal medya hesaplarından da paylaştı.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)