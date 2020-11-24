24 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Gökhan Türkmen 'Romantik' albümü ile dünya listelerinde

Gökhan Türkmen 'Romantik' albümü ile dünya listelerinde

Ünlü popçu , 19 Kasım'da çıkardığı 'Romantik' albümü ile dünya listelerine girdi. Projenin çıkış şarkısı, İngiltere’deki ‘New Music Friday’ çalma listesinde yer alırken Hollanda ve ABD’deki sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.11.2020
ABONE OL
Gökhan Türkmen 'Romantik' albümü ile dünya listelerinde

Gökhan Türkmen'in 19 Kasım'da GTR Müzik etiketiyle yayınlanan 'Romantik' albümü, dijital servislere zirveden giriş yaptı.

Projenin çıkış parçası 'Derdim', Universal Music'in İngiltere'deki 'New Music Friday' çalma listesinde yer aldı. Şirket, albümü Hollanda ve ABD'deki sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA