Edis’in dans şovu sosyal medyayı salladı

Yeni albüm hazırlıkları için kampa giren Edis'in, dans figürlerini ve koreografisini gösterdiği video, Instagram'da olay oldu.

Evinin terasını spor salonuna çeviren şarkıcının paylaştığı görüntü, 10 dakikada 15 bin izlendi. Her gün dans stüdyosuna giden Edis'in, bir sporcu gibi antrenman yaptığı öğrenildi.

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