20 Kasım 2020, Cuma
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Edis’in dans şovu sosyal medyayı salladı

Yeni albüm hazırlıklarına başlayan popçu , kampa girdi. Yeni kareografi çalışamaları yapan Edis'in dans videosu 'da olay oldu. Evinin terasını spor salonuna çeviren şarkıcının paylaştığı görüntü kısa sürede binlerce izlenme aldı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.11.2020
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Edis’in dans şovu sosyal medyayı salladı

Yeni albüm hazırlıkları için kampa giren Edis'in, dans figürlerini ve koreografisini gösterdiği video, Instagram'da olay oldu.

Evinin terasını spor salonuna çeviren şarkıcının paylaştığı görüntü, 10 dakikada 15 bin izlendi. Her gün dans stüdyosuna giden Edis'in, bir sporcu gibi antrenman yaptığı öğrenildi.

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