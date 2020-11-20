Merve Boluğur yine akıllanmadı! Umursamazlığı pes dedirtti

Oyuncu Merve Boluğur'un umursamazlığı pes dedirtti. Önceki akşam Mecidiyeköy'de görüntülenen Boluğur, yine maske takmamıştı.

İKİ KEZ CEZA YEDİ

Daha önce maske takmadan sokağa çıktığı için iki kez para cezası yiyen ünlü oyuncunun bu duruma aldırış etmediği görüldü.

Boluğur, gazetecilerin "Maske takmayı düşünüyor musunuz?'' şeklindeki sorularını yanıtsız bırakarak arkadaşının çevirdiği taksiye bindi. Yanındaki arkadaşı, taksi içinde Merve Boluğur'un görüntülenmesini böyle engellemeye çalıştı.

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