Kendisini doktor ilan eden Metin Hara hakim karşısına çıktı

Bu etkinlikler devlet kurumları dair birçok eğitim kurumunda verilmiştir. Hiç bir şikâyet alınmamıştır. Etkinliklerde eğer ben hastalık üzerinden yapıyor olsaydım hastalık grupları halinde olurdu. Hiçbir tıbbı cihaz besin takviyesi pazarlanmamış satılmamıştır. Bu yollarla nasıl tedavi edileceğini yıllarca çağda çalıştım bilmiyorum. Benzer alanda etkinlik yapanların birçok ihmalini görmüşken benim fizyoterapist olarak yer almam beni yaralamıştır. Basında yer alan diplomasız yazıları benim kariyerimi zedelemiştir.' şeklinde konuştu. Mahkeme Metin Hara'nın ifadesi sonrası duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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