Hercai'de Aslan Reyyan'ı kaçırdı Hazar Bey'i vurdu! İşte Türkiye'nin konuştuğu sahne

Hercai'nin 48. bölümüne Aslan'n Reyyan'ı kaçırması damga vurdu.

Reyyan'a giden Aslan, "Miran babaanneme gitti çok kötü bir şey yapacak. Onu bir tek sen durdurabilirsin. Hadi gidelim" diyerek yalan söyledi. Yalanı fark eden Reyyan kapıyı kapatmak istese de Aslan araya girerek Reyyan'ı kaçırdı.

Çırpınan Reyyan'ın "Miran seni öldürür" sözleri de Aslan'ı yolundan alıkoymadı.

MİRAN, ASLAN'IN PEŞİNE DÜŞTÜ

Aslan'ın Reyyan'ı kaçırdığını öğrenen Miran, peşlerine düştü. Hazar Bey ile yola koyulan Miran, "Tren düdüğü duydum. Tren yolunun en yakın olduğu yer Batman. Orada bir yerdeler." Öfkesi kontrol edemeyen Miran, "Öldüreceğim onu. Bulduğum yerde geberteceğim." diyerek aranın gazına yüklendi. Reyyan'ı kaçıran Aslan ise aracının patlayan tekeri için araçtan indi. Boşluk bulan Reyyan kaçmaya çalışsa da Aslan'a yakalandı.

Reyyan'ın çabalarına karşı çıldıran Aslan, "Mutlu olacağız. Bütün intikamlardan, onlardan uzakta mutlu olacağız. Miran artık yok. Benim yaşamam gereken her şeyi o yaşadı zaten. Artık Miran yok" diyerek Reyyan'ı sürüklemeye başladı.

Yolda yabancı bir araç gören Miran şüpheleniyor ve aracın içindeki eterden Aslan olduğunu anladı. Miran, Hazar Bey ile dağılarak Aslan'ın peşine düştü.

MİRAN REYYAN VE ASLAN'I BULDU

Miran, gece olduğunda ateş yakan Aslan'ı buldu. Miran'ı gören Aslan, Reyyan'ın kafasında silah dayadı. Aslan, Hazar Bey ve Miran tarafından köşeye sıkıştı.

Aslan, Miran'ı vurmak isterken önüne atlayan Hazar Bey'i vurdu. O sırada da arkasından yaklaşan bir kişi Aslan Bey'i vurdu.

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