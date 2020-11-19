Oyuncu Hakan Altıner'den İBB’ye tiyatro tepkisi! ‘Sizce hangisi doğru karar?’

Koronavirüs salgınının gidere artması nedeniyle devreye girecek yeni pandemi kuralları kapsamında, hafta sonları 20.00'den sonra sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alındı. Bu kapsamda Devlet Tiyatroları'nda da yeni düzenleme yapıldı.

Tiyatrocu Hakan Altıner, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün oyun saatlerini saat 15.00'e çekmesini alkışlarken İBB'nin hem Şehir Tiyatroları'nı hem de kültür merkezini kapatmasını eleştirdi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile İBB'nin bu kararına tepki gösteren Altıner, "Hangisi doğru karar sizce?" sorusu ile tepkisini gösterdi.

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