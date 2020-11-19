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İclal Aydın kızının yeni yaşını böyle kutladı

Oyuncu İcalal Aydın'ın kızı , 18 yaşına bastı. Aydın kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kutladı. Kızı ile fotoğrafını paylaşan Aydın, "Canım yavrum dünyaya güzel izler bırak inşallah. Seni çok seviyorum" notunu yazdı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.11.2020
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İclal Aydın kızının yeni yaşını böyle kutladı

İclal Aydın'ın Kemal Başbuğ ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep Lal Başbuğ, 18 yaşına bastı. Aydın, Instagram hesabından anne-kız pozlarını yayınlayarak duygusal bir mesaj yayınladı.

Oyuncu, kızının doğum gününü, "Canım yavrum iyi ki doğdun. Allah; senin, sevdiklerinin, arkadaşlarının yüzünü güldürsün, karşına iyi insanlar çıkarsın. Dünyaya güzel izler bırak inşallah. Seni çok seviyorum" sözleriyle kutladı.

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