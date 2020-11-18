Osman Bey'den devlet müjdesi! Kuruluş Osman'da tüyleri diken diken eden sahne

OSMANLI DEVLETİ MÜJDESİ

Osman Bey'in "Kuracağım devletin karşısında hiç kimse duramayacak." sözleri herkesi şşkına çevirdi.

Yavlak Arslan'ın "Ne devleti Osman" sözlerine Osman Bey, "Cenabı Allah'tan başka hiç kimseye boyun eğmeyen, mevzu Türk'ün istiklali, hürriyeti olduğunda ne Moğol'u, ne Rum'u hiç kimseyi dinlemeyen, Allah'a inanmış, gazaya susamış, pusatını imanla bileyen, 'biz var isek İslam davası ayaktadır, biz var isek mazlumlar için umut vardır' diyenlerin devleti. Yavlak Arslan'ın değil, Oğuz Kağan'ın en soylu oğlu Günhan'ın en soylu oğlu Kayı'nın soyundan gelen Kayılar'ın devleti." diyerek karşılık verdi.