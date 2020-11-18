Osman Bey'den devlet müjdesi! Kuruluş Osman'da tüyleri diken diken eden sahne
Osman Bey, Kuruluş Osman'ın 34. bölümünde Yavlak Arslan ve ağabeylerinin karşısına çıktı. Yavlak Arslan'ın Türk düşmanı olduğunu ve kafirlerle anlaşma yaptığını belirten Osman Bey, bir devlet kuracağını müjdeledi. Osman Bey'in kuracağı devleti anlattığı sahne geceye damga vurdu.
Osman Bey ile Bamsı Bey toya geldi. Kapıdaki muhafızlar Bamsı Bey'e Osman Bey'in toya alınmasının yasak olduğunu söylese de Osman Bey içeri girer.
Kapıdaki muhafızları etkisiz hale getiren Osman Bey, "Açın kapıyı. Boş yere kırdırmayasınız kendinizi" diyerek toyu basar. İçeri giren Osman Bey, "Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey'i ve Gaziler serdarı Bamsı Bey'i unutmuşsunuz" ifadeleriyle tepki gösterdi.
OSMAN BEY'E KARŞI ÇIKTILAR
Yavlak Arslan, "Osman, yine haddini aştın, yine töreyi çiğnedin" sözleriyle Osman Bey'e tepki gösterdi.
Geri adım atmayan Osman Bey, "Töre mi? Düşman Türk'ü Türk'e kırdırmak için Human Süvarilerini üstümüze salar, siz burada oturmuş yemek yer keyiflenirsiniz. Bu mudur töre? Nereden mi bilirim. Haber aldım gittim teyit ettim. Siz burada el bağlamış otururken düşman Kayıları vurmak için hazırlık etmektedir." şeklinde Yavlak Arslan'a karşılık verdi.
OSMAN BEY DURDURULAMADI
Osman Bey'in bu sözleri üzerine Yavlak Arslan 2 Alp'ini harekete geçirir. Osman Bey, Yavlak Arslan'ın Alplerini yere serdi ve araya amcası girdi.
YAVLAK ARSLAN'I HEDEF GÖSTERDİ
Yavlak Arslan'ı hedef gösteren Osman Bey, Kuruluş Osman'ın 34. Bölümüne damga vuran o sözleri sarf etti.
"Söz bitmiştir. Karar vaktidir. Ya Moğol eteğinin altına saklanan, Türk'ün baş düşmanı kesilmiş, kafirlerle iş tutan bu Yavlak ile birlik olacaksınız, ya da gaza ataşını harlayan, esir olmaktansa yanmayı, emir almaktansa ölmeyi tercih eden benimle olacaksınız. Kararınızı verin, bedeline katlanın. Sofrasına oturduğunuz bu Yavlak Arslan'a gelince onun da ipliğini pazara çıkaracağım. Peşine taktıklarının hesabını ödeyecek."
OSMANLI DEVLETİ MÜJDESİ
Osman Bey'in "Kuracağım devletin karşısında hiç kimse duramayacak." sözleri herkesi şşkına çevirdi.
Yavlak Arslan'ın "Ne devleti Osman" sözlerine Osman Bey, "Cenabı Allah'tan başka hiç kimseye boyun eğmeyen, mevzu Türk'ün istiklali, hürriyeti olduğunda ne Moğol'u, ne Rum'u hiç kimseyi dinlemeyen, Allah'a inanmış, gazaya susamış, pusatını imanla bileyen, 'biz var isek İslam davası ayaktadır, biz var isek mazlumlar için umut vardır' diyenlerin devleti. Yavlak Arslan'ın değil, Oğuz Kağan'ın en soylu oğlu Günhan'ın en soylu oğlu Kayı'nın soyundan gelen Kayılar'ın devleti." diyerek karşılık verdi.