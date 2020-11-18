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Maria ile Mustafa setinde eğlenceli anlar! Böyle stres attılar

Atv'nin sevilen dizisi 'nın çekimleri Kapadokya'da devam ederken, kamera arkasında da eğlenceli anlar yaşanıyor. Başrollerini Jessica May, İntepe ve Tamer Levent’in paylaştığı Maria ile Mustafa’nın oyuncu ve set ekibi, çalışmanın yanı sıra keyifli vakit geçirmeyi de ihmal etmiyor.

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Giriş Tarihi: 18.11.2020
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Maria ile Mustafa setinde eğlenceli anlar! Böyle stres attılar

Pazar akşamları atv ekranlarında yayınlanan, çekimleri Kapadokya'da devam eden Maria ile Mustafa'nın kamera arkasında eğlenceli anlar yaşanıyor.

Başrollerini Jessica May, Hilmi Cem İntepe ve Tamer Levent'in paylaştığı Maria ile Mustafa'nın oyuncu ve set ekibi, çalışmanın yanı sıra keyifli vakit geçirmeyi de ihmal etmiyor.

Çekim aralarında mangal yakarak ekip arkadaşlarına köfte ekmek hazırlayan oyuncular; "Kamera arkasında bulunan ekip arkadaşlarımız, soğuk havalarda yoğun tempoda çalışıyor. Bizde onlara mangal yakmak istedik. Bir işin güzel olması için ekip ruhunun olması şart" dedi.

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