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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 172. bölümüne Alpaslan'ın cezaevi sahneleri damga vurdu

Alpaslan Baba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 172. bölümünde cezaevine girdi. Şahin Ağa ile Alpaslan Çakırbeyli'nin planı tam da istedikleri gibi gitse de, herkes Alpaslan Baba'nın hayatının tehlikede olduğunu düşündü.

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Giriş Tarihi: 17.11.2020
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 172. bölümüne Alpaslan'ın cezaevi sahneleri damga vurdu

Alpaslan ve Şahin Ağa'nın cezaevi planı için görüşmesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 172. bölümüne damga vurdu.

Müdürün odasında konuşan Şahin Ağa ve Alpaslan Çakırbeyli'nin konuşması herkesi şaşırttı. Şahin Ağa, "Amcanlar buraya getirilmemen için araya girdi ancak hallettik. Korkmazlar da buraya seni kendilerinin getirttiğini düşünüyor. Güvenlik tedbirleri üst düzey olsa da içeridekilerin yarısı kriminaldir. En güvende olduğun anda ilk darbeyi yakınındakinden yersin. tabiatı öyle olduğundan değil, insanların ailesine baskı yaparlar, şantaj yaparlar" sözleriyle sinyal verdi.

Şahin Ağa'yı anlayan Alpaslan Çakırbeyli, "Demek Tekin ve Kubi'yi yanımdan uzak tutarak beni yalnız yakalamaya çalışacaklar" dedi.

Alpaslan ve Şahin Ağanın cezaevi planı ALPASLAN VE ŞAHİN AĞA'NIN CEZAEVİ PLANI

"YA ÖLECEĞİZ YA DA ÖLDÜRECEĞİZ"

Alpaslan Çakırbeyli cezaevine girdi.

Tekin ile konuşan Alpaslan Çakırbeyli, "Şahin Ağa'nın selamı var. 'Birkaç güne kalmaz ölürsünüz' diyor. Ya öleceğiz ya da öldüreceğiz. Gül gibi geçinmeye gelmedik." diziye damga vurdu.

Emin ile konuşan Alpaslan Çakırbeyli, "Olur da bir şey olursa, kendini korumaya al bize sataşana sataşma" sözleriyle uyardı. Avluya çıkan Alpaslan Çakırbeyli, uzun süre volta attı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan cezaevine giriyor EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ALPASLAN CEZAEVİNE GİRİYOR

HIZIR ÇAKIRBEYLİ KÖTÜ HABERİ VERDİ

Yemeğe katılan İlyas, Hızır Çakırbeyli'nin sorusunu annesi üzülmesin diye geçiştirdi. Masada sohbetin gerilmesi üzerine Hızır Çakırbeyli tüm gerçekleri anlattı.

Söze giren Hızır Çakırbeyli, "İlyas annem üzülmesin diye yalan söyledi. Konu ne Ömür ne de Behzat. Yeğenini Derman Korkmaz'ın bulunduğu cezaevine nakletmişler. Şimdi onu nasıl kurtarırız diye konuşacağız" dedi.

Alpaslan, Dermanın cezaevine nakledildi! ALPASLAN, DERMAN'IN CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ!

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