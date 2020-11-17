Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 172. bölümüne Alpaslan'ın cezaevi sahneleri damga vurdu

Alpaslan ve Şahin Ağa'nın cezaevi planı için görüşmesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 172. bölümüne damga vurdu.

Müdürün odasında konuşan Şahin Ağa ve Alpaslan Çakırbeyli'nin konuşması herkesi şaşırttı. Şahin Ağa, "Amcanlar buraya getirilmemen için araya girdi ancak hallettik. Korkmazlar da buraya seni kendilerinin getirttiğini düşünüyor. Güvenlik tedbirleri üst düzey olsa da içeridekilerin yarısı kriminaldir. En güvende olduğun anda ilk darbeyi yakınındakinden yersin. tabiatı öyle olduğundan değil, insanların ailesine baskı yaparlar, şantaj yaparlar" sözleriyle sinyal verdi.

Şahin Ağa'yı anlayan Alpaslan Çakırbeyli, "Demek Tekin ve Kubi'yi yanımdan uzak tutarak beni yalnız yakalamaya çalışacaklar" dedi.

"YA ÖLECEĞİZ YA DA ÖLDÜRECEĞİZ"

Alpaslan Çakırbeyli cezaevine girdi.

Tekin ile konuşan Alpaslan Çakırbeyli, "Şahin Ağa'nın selamı var. 'Birkaç güne kalmaz ölürsünüz' diyor. Ya öleceğiz ya da öldüreceğiz. Gül gibi geçinmeye gelmedik." diziye damga vurdu.

Emin ile konuşan Alpaslan Çakırbeyli, "Olur da bir şey olursa, kendini korumaya al bize sataşana sataşma" sözleriyle uyardı. Avluya çıkan Alpaslan Çakırbeyli, uzun süre volta attı.

HIZIR ÇAKIRBEYLİ KÖTÜ HABERİ VERDİ

Yemeğe katılan İlyas, Hızır Çakırbeyli'nin sorusunu annesi üzülmesin diye geçiştirdi. Masada sohbetin gerilmesi üzerine Hızır Çakırbeyli tüm gerçekleri anlattı.

Söze giren Hızır Çakırbeyli, "İlyas annem üzülmesin diye yalan söyledi. Konu ne Ömür ne de Behzat. Yeğenini Derman Korkmaz'ın bulunduğu cezaevine nakletmişler. Şimdi onu nasıl kurtarırız diye konuşacağız" dedi.