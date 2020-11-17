Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin inzivaya çekildi

Lider Şahin, kısa bir süre sonra yayınlayacağı yeni şarkısı ve klibi öncesi Kaz Dağları'nda beş günlük inzivaya çekildi.

Serdar Prem yönetimindeki yoga kampına katılan şarkıcı, bu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yakın zamanda yeni parçasının klibi için kamera karşısına geçecek Şahin'in sıradaki projesi ise merak konusu oldu.