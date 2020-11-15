Masterchef 15 Kasım kim elendi, gitti? Masterchef bu akşam yarışmaya kim veda etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef 2020'nin sıkı takipçileri bu hafta yarışmaya veda edecek isimi merak ediyor. Bugüne kadar oynanan takımlar arası dokunulmazlık yarışının galibi mavi takım olmuştu. Elenen isimle ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Masterchef 15 Kasım kim elendi, gitti? Masterchef bu akşam yarışmaya kim veda etti? Eleme gecesi...

MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te 3. eleme adayı henüz belli olmadı. Son eleme adayı dokunulmazlık oyunun ardından kaybeden takımla yapılacak oylama sonucu belli olacak. Oylama öncesi bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Bireysel dokunulmazlığı alan isim eleme potasına gönderilemeyecek.