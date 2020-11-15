Masterchef 15 Kasım kim elendi, gitti? Masterchef bu akşam yarışmaya kim veda etti? Eleme gecesi...
Masterchef 15 Kasım kim elendi, gitti? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef 2020'de eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belli oldu. Haftanın ilk oyunlarını kazanan takım Esra'nın kaptanlığındaki mavi takım olmuştu. İki eleme adayı ise kırmızı takımdan çıktı. Elenen isim araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Masterchef 15 Kasım kim elendi, gitti? Masterchef bu akşam yarışmaya kim veda etti? Eleme gecesi...
Masterchef 15 Kasım kim elendi, gitti? Masterchef bu akşam yarışmaya kim veda etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef 2020'nin sıkı takipçileri bu hafta yarışmaya veda edecek isimi merak ediyor. Bugüne kadar oynanan takımlar arası dokunulmazlık yarışının galibi mavi takım olmuştu. Elenen isimle ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Masterchef 15 Kasım kim elendi, gitti? Masterchef bu akşam yarışmaya kim veda etti? Eleme gecesi...
MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te 3. eleme adayı henüz belli olmadı. Son eleme adayı dokunulmazlık oyunun ardından kaybeden takımla yapılacak oylama sonucu belli olacak. Oylama öncesi bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Bireysel dokunulmazlığı alan isim eleme potasına gönderilemeyecek.
MASTERCHEF 15 KASIM KİM ELENDİ?
MasterChef'te kimin elendiği henüz belli değil. Elenen isim belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
Haftanın ilk eleme adayı Barbaros oldu. Potaya giden 2. isim ise Eray oldu.
MASTERCHEF'İN SON BÖLÜMÜNDE GERİLİM!
MasterChef Türkiye'nin 14 Kasım 2020 tarihli son bölümünde, MasterChef bireysel dokunulmazlık için yarışan isimler, birincinin belli olmasının ardından, eleme adayını belirlemek için oylama yaptı. Oylama sırasında MasterChef Emir ile MasterChef Barbaros arasında kavga çıktı. Kaybedilen dokunulmazlık oyunu üzerinden başlayan tartışmada iki yarışmacı birbirlerine sert ifadeler kullandı. Emir Barbaros'a "Yol yapıyorsun, çok fazla konuşma" dedi.
Barbaros ise "Sana mı soracağım konuşup konuşmayacağımı" diyerek tepki gösterdi.