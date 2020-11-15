Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı | Peki ünlü şarkıcı virüse yakalandığını nasıl anladı?
İrem Derici Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Peki ünlü şarkıcı virüse yakalandığını nasıl anladı? Hangi belirti üzerine hastaneye gidip test yaptırdı? Derici, tüm bu sorulara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
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Ünlü şarkıcı tat ve koku alma duyusunu kaybedince apar topar hastaneye gitti ve Kovid 19 testi yaptırdı.
Derici'nin test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı.
Geçtiğimiz haftalarda "Menajerimi Ara" dizisine konuk olan şarkıcı İrem Derici'nin korona virüse yakalandığı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Derici, hastalığı Menajerimi Ara dizi setinden kapmış olabileceği iddia edildi.
Öte yandan Menajerimi Ara dizisi oyuncusu 64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu'nun da koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.