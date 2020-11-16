Uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönen İbo Show'un ilk konuklarından biri Deniz Seki oldu. İbrahim Tatlıses'i ilk yayınında yalnız bırakmayan Seki, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile sitemde bulundu.

Ahmet Kaya'nın 'Nereden bileceksiniz' şarkısını söylerken detone olmakla eleştirilen şarkıcı 'bugün ölüp bayıldığınız hiçbir şarkıcı canlı canlı çıkıp 3 saat sahne yapamazken ben aslanlar gibi sahnemi gerçekleştiriyorum' dedi.

Ayrıca verdiği kilolarla sürekli gündeme gelen ve paylaşımlarından photoshop kullandığı iddia edilen Deniz Seki, bu konuda yazılanlara da isyan etti. Programın çekildiği tarihe vurgu yapan Seki son hali ile yaptığı paylaşımında "Ne kilo kalmış, ne sesim..." sözleriyle sitem etti.

Kilosundan, sesine birçok konuda kötü yorum alan Deniz Seki sessizliğini bozdu. Kötü yorumda bulunanlara cevap veren ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Arkadaşlar İbo Show'un çekildiği tarih 02.10.2020 ben 68,7 kiloydum bugün 14.11.2020 tarihi itibariyle 59 kilodayım. Yine söylemediğiniz ne kilom kalmış̧, ne sesim. Hadi ben alıştım ama öncelikle bana bu emekleri sağlayan ekibe çok büyük haksızlık Ayrıca, bugün ölüp bayıldığınız hiçbir şarkıcı canlı canlı çıkıp 3 saat sahne yapamazken ben aslanlar gibi sahnemi gerçekleştiriyorum. Bunu en iyi sahneme gelenler bilir. Hepinizi çok seviyorum ve sevgiyle kucaklıyorum.

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