İlk bölümü 1993'te yayınlanmıştı! İbo Show ne zaman başlıyor, hangi kanalda? İbo Show 1. bölüm konukları kimler?
İbo Show ne zaman başlıyor? Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla 9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan İbo Show'un 1. bölüm detayları belli oldu. 30 Ekim'de meydana gelen İzmir depremi nedeniyle İbo Show'un ilk bölüm tarihi ertelenmişti. Yayıncı kuruluş tarafından resmi açıklama geldi. Peki, İbo Show ne zaman başlıyor, hangi kanalda? İbo Show 1. bölüm konukları kimler? İşte merak edilenler...
İlk bölümü 1993 yılında yayınlanan ekranların efsane programı İbo Show geri dönüyor. 9 yıl aradan sonra seyirciyle buluşmaya hazırlanan İbo Show'un 1. bölüm konukları ve yayın tarihi belli oldu. Yayıncı kuruluş tarafından yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Birbirinden ünlü konukları ağırlayan İbo Show programı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İbo Show ne zaman başlıyor, hangi kanalda? İbo Show 1. bölüm konukları kimler? İşte haberin detayları...
İBO SHOW NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?
İlk defa 1993 yılının Kasım ayında ekranlara gelen İbo Show, 9 yıl aradan sonra Star TV'de ekranlara gelecek. İbo Show'un yeni sezonu 14 Kasım Cumartesi (bugün) saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.
İBO SHOW 1. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN...
İBO SHOW 1. BÖLÜM KONUKLARI
İbo Show'un ilk bölümüne Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın konuk olacak.
İBRAHİM TATLISES KİMDİR?
İbrahim Tatlıses, 1952 yılında yedi çocuklu fakir bir ailenin ilk çocuğu olarak Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Belirli bir zaman sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etti. Tatlıses, 30 Haziran 1976 tarihinde dışarıdan bitirdiği ilkokul diplomasını Kilis'ten Kartalbey ilköğretim okulundan aldı. 70 li yılların ortalarında inşaat işçiliği, demir ustalığı ve leblebicilik gibi işler yapan Tatlıses, 80'lerin başında kendisini şöhret basamaklarını tırmanırken buldu. İbrahim Tatlı, İstanbul'a geldiğinde müzisyen Yılmaz Tatlıses'le tanıştı ve Tatlı olan soy ismini Yılmaz Tatlıses'in tavsiyesiyle Tatlıses olarak değiştirdi. Müzik çevrelerince çok özel kabul edilen sesi sayesinde, kısa zamanda İstanbul'da sahne almaya başladı. 1977 de "Ayağında Kundura" albümü ile müzik piyasasına giriş yapmış oldu. "Sabuha", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Mumdur" türküleri halk tarafından çok beğenildi ve uzun yıllar popülerliğini korudu.
Tatlıses 1978 yılında "Ayağında Kundura" filmiyle de sinemaya girdi. 1979'da oynadığı "Kara yazma" filminde Perihan Savaş'la tanıştı. Birlikteliğin sonucunda Melek Zübeyde adında kızları olurken bu birliktelik 1983 yılındaki "Günah" filmine kadar sürdü. Tatlıses, yeni hayat arkadaşı Derya
Tuna'yla tanıştı ve bu birliktelikten İbrahim (İdo) adında bir oğlu dünyaya geldi.
Seksenli yıllarda çıkardığı "Allah Allah", "Kara Zindan", "İnsanlar" ve "Fosforlu Cevriyem" albümleriyle satış rakamları milyonları buldu. 1 Mayıs 1987 tarihinde kendi plak şirketi olan Tatlıses Müzik'i kurdu. 1989 yılbaşı günü daha önce hiçbir albümünde okumadığı ve özel klip çektiği "Beyaz gül kırmızı gül" şarkısıyla TRT'ye ve televizyon dünyasına adımını resmen attı.
Seksenli yıllarda tüm Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri onunla tanıştı. Yunanistan'dan Suudi Arabistan'a, Almanya'dan Afganistan'a çok geniş bir coğrafyada, milyonlarca hayran edindi. Kasetleri ve posterleri bazı ülkelerde milyonlarca satarken yurtiçinde ve yurtdışında sayısız ödülün sahibi oldu.
90 lı yıllarda olgunluk dönemini yaşayan sanatçı, artık müzik dünyasında sarsılmaz bir yere sahip olmuştu. Aynı yıllarda tarzında değişiklik yaparak arabesk müziğe geçiş yaptı. Bu yıllarda "Ah Keşkem", "İki Gözüm İki Çeşme", "Yar Diline" gibi popüler parçaların dışında kendi ürünü olan eserleri seslendirdi. 1983 yılında çıkardığı "Mega Aşk" adlı albümde Selami Şahin'e ait "Seni Sevmediğim Yalan", "Akşamdan Akşama", "İçem Diyorum", "Bu Nasıl Güzel" gibi dönemin beğeniyle dinlenen eserlerini yorumladı.
Aynı albümde yer verdiği Yusuf Hayaloğlu'nun "Dağlarda Kar Olsaydım" türküsü, o dönemden günümüze kadar gelen uzunca bir süre popülerliğini koruyacaktı. 1996 da "Ben De İsterem" albümüne bulunan "Fırat" türküsüyle listelerde uzun süre kaldı. Hemen ertesi yıl "At Gitsin" albümünü piyasaya sürdü. Bu albümünde de Sezen Aksu, Kayahan gibi pop müziğin usta isimlerinden eserleri yorumladı.
İbrahim Tatlıses , 4 Mart 2011 gecesi Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu başından yaralandı. Akabinde hastaneye götürülen Tatlıses, iki kez ameliyat edildi ve yoğun bakım ünitesine bağlandı. İki hafta boyunca yoğun bakımda kalan Tatlıses, 28 Mart 2011 tarihinde yoğun bakımdan çıkarıldı. Böylece hayati tehlikesi ortadan kalkmış oldu.
Tatlıses, saldırının ardından ilk tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi'nde Ayşegül Yıldız'a evlenme teklif etti. Sağlık durumu iyiye giden Tatlıses, Yıldız'ı ailesinden istedi. Gizlilik içinde yapılan kınanın ardından Tatlıses ve Yıldız, 27 Eylül 2011, hastane odasında gerçekleşen nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdiler.
Sanatçının Şanlıurfa'dan bulunan eşinden 1 erkek ve 2 kız, sinema sanatçısı Perihan Savaş'tan bir kız ve şu an hayatını paylaştığı Derya Tuna'dan ise 1 erkek çocuğu var.
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