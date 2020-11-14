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İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada kocaman oldu! Annesinin boyuna yetişti...
İbo Show programıyla ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses sosyal medyanın gündemine oturdu. Uğradığı silahlı saldırı sonucu bırakma zorunda kaldığı programıyla yeniden sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses, özel hayatıyla mercek altına alındı. 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturan Tatlıses, kızı Elif Ada'yı kucağına almıştı. Usta sanatçı hakkında araştırma yapanlar Elif Ada'nın ne kadar büyüdüğüne çok şaşırdı. İşte İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada...
Giriş Tarihi: 14.11.2020 10:39Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 10:42