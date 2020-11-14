İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada kocaman oldu! Annesinin boyuna yetişti...

İbo Show programı ile yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, sosyal medyanın gündemine oturdu. İbrahim Tatlıses, 20'li yaşlarından beri birlikte olduğu Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında evlenmişti. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız kızları Elif Ada Tatlıses'i evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına almışlardı. 2013 yılında boşandıklarında Elif Ada henüz bebekti. Ayşegül Yıldız'ın kızıyla son paylaştığı fotoğraf 'Elif Ada ne kadar büyümüş' dedirtti. İşte İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları