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İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada kocaman oldu! Annesinin boyuna yetişti...

İbo Show programıyla ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses sosyal medyanın gündemine oturdu. Uğradığı silahlı saldırı sonucu bırakma zorunda kaldığı programıyla yeniden sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses, özel hayatıyla mercek altına alındı. 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturan Tatlıses, kızı Elif Ada'yı kucağına almıştı. Usta sanatçı hakkında araştırma yapanlar Elif Ada'nın ne kadar büyüdüğüne çok şaşırdı. İşte İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada...

Giriş Tarihi: 14.11.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 10:42
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İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada kocaman oldu! Annesinin boyuna yetişti...

İbo Show programı ile yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, sosyal medyanın gündemine oturdu. İbrahim Tatlıses, 20'li yaşlarından beri birlikte olduğu Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında evlenmişti. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız kızları Elif Ada Tatlıses'i evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına almışlardı. 2013 yılında boşandıklarında Elif Ada henüz bebekti. Ayşegül Yıldız'ın kızıyla son paylaştığı fotoğraf 'Elif Ada ne kadar büyümüş' dedirtti. İşte İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada kocaman oldu! Annesinin boyuna yetişti...

ESRA EROL'UN ÇOCUKLARI İDRİS ALİ VE ÖMER EROL

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İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada kocaman oldu! Annesinin boyuna yetişti...

ESRA EROL'UN ÇOCUKLARI İDRİS ALİ VE ÖMER EROL

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İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada kocaman oldu! Annesinin boyuna yetişti...

ESRA DERMANCIOĞLU

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İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada kocaman oldu! Annesinin boyuna yetişti...

ESRA DERMANCIOĞLU'NUN KIZI REFİA DERMANCIOĞLU