Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu’ndan sevindiren haber geldi
Mustafa Topaloğlu, dün katıldığı Alişan ve Demet Akalın'ın programının ardından kalp krizi geçirerek apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Şişli Etfal Hastanesi'nde tedavi altına alınan anjiyo olan Topaloğlu'ndan sevindiren haber geldi.
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Mustafa Topaloğlu önceki gün bir televizyon programına katılmış, yayın sonrası kuliste fenalaşan Topaloğlu hemen bir ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topaloğlu'na anjiyo yapılmıştı.
Topaloğlu'ndan güzel haber geldi. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Topaloğlu odaya alındı.
Topaloğlu sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" dedi.
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