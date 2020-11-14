Hercai 47. bölümü ile geceye damga vurdu! Aslan konağa yemeğe gitti

Gerçeklerin tek tek ortaya çıkmaya başladığı ATV'nin fenomen dizisi Hercai'de Aslan'ın konağa silahla gelmesi ortamı gerdi. Aslan ve Miran arasındaki sahne sosyal medyayı salladı.

İşte Hercai'nin 47. bölümüne damga vuran Aslan'ın iz bıraktığı sahneler...

ASLAN AZİZE'Yİ TEHDİT ETTİ

Azize ile konuşan Aslan, "Sadece Reyyan'ı istiyordum ancak şimdi her şeyi istiyorum." dedi.

Azize'nin "Benim intikamımı benden başka kimse bitiremez. Bak torunum benim de bir sabrımın sonu var." sözleri üzerine Aslan tehditler savurmaya başladı.

"Artık benim istediklerim olacak" diyen Aslan, Füsun halanın yaşadığını söyledi. Azize'nin gözünü korkutan Aslan, "Benden sana bir tavsiye babaanne bundan sonra uyurken tek değil iki gözünü de açık tut" dedi.

YEMEKTE GERGİNLİK YAŞANDI

Konakta sofra başındayken Aslan yemeğe geldi. Miran'ın davetlisi olarak konağa yemeğe gelen Aslan herkesi şaşkına çevirdi.

Konağa yemeğe gelen Aslan sinir krizi geçirdi. Miran'ın misafiri olan gelen Aslan belinden silahını çekerek şakağına dayadı ve "Neden beni sevmedin?" sözleriyle Hercai'nin 47. bölümüne damga vurdu.

REYYAN ASLAN'DAN KORKTU

Reyyan, silahını şakağına dayayan Aslan'dan korktuğunu ve konaktan gitmesini istediğini Miran'a söyledi. Miran, Aslan'ı sakinleştirdiğini ve ortamın yumuşadığını, yanlarında olması gerektiğini söylese de Reyyan, "Bize kötü şeyler yapacak" dedi.