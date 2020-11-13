Mustafa Topaloğlu kalp krizi geçirdi! Canlı yayın sonrası…

Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu canlı yayın sonrasında kalp krizi geçirdi!

Sabah saatlerinde Demet Akalın ile Alişan'ın sundukları programa konuk olan 'Uzaylı' lakaplı Mustafa Topaloğlu, keyifli geçen programın ardından fenalaştı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

Apar topar Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu hakkında oğlu Çağlayan Topaloğlu'ndan açıklama geldi. Topaloğlu babasının anjiyo olacağını söyledi.

Çağlayan Topaloğlu, "Doktorlarımıza güvenimiz tam. Tedavisi Şişli Etfal Hastanesi'nde devam edecek. Öğrendiğimize göre babamın durumu iyi. Anjiyo olacak, kalp damarına girip damardaki stendi gevşetmişler. Şu an babamın durumu iyiye seyrediyor" dedi.

ALİŞAN DA HASTANEYE GELDİ

Program çekimi sonrası hastaneye gelen Alişan, Mustafa Topaloğlu'nun aşırı terlediğini belirterek, "Biz fark ettiğimizde çok terlemişti iyileşeceğini umuyoruz" dedi.

2 YIL ÖNCE STENT TAKILMIŞTI

Ünlü türkücü, iki yıl önce de kalp krizi geçirmişti. Anjiyo yapıldıktan sonra bir bölgede tıkanıklık olduğu saptanan sanatçıya stent takılmıştı.