Duygu Sarışın’dan kanser hastaları için anlamlı bağış! Saçlarını…

Duygu Sarışın, Kanser Savaşçıları Derneği'nin 'Saçım Saçın Olsun' kampanyası için saçını, tedavi sırasında dökülen hastalara hediye etti.

Oyuncu, "Doğup büyüdüğünüz coğrafya, vicdanınız ve öncelikleriniz için hep bir kılavuz. Mutlak bir şimdiki zaman yaşıyoruz. Covid-19 ile başlayan zorlu bir süreç, ardından afetler" diye konuştu.

"Şöyle bir dönüp baktığınızda haydi ceplerinizdekini dökme zamanı diyorsunuz ve hikaye başlıyor" diyen Sarışın, "Hepimizin birbirimize nasıl daha faydalı olabiliriz diye düşündüğü bu süreçte saçlarımı bağışlamaya karar verdim. Dünyayı sevgi kurtaracak. Tekrar sarılmak ümidiyle" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki oyuncunun, geçtiğimiz hafta saçını kestirdiği öğrenildi.

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