'İki Gözüm Ahmet’ vizyona girdi! Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya o teklifi reddetti!

20 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatının anlatıldığı İki Gözüm Ahmet filminin galası önceki gün Kanyon'da yapıldı. Özgür Tüzer ve Aleyna Solaker'in başrolünü paylaştığı proje toplam 500 salonda sinemaseverlerle buluştu.

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya galaya katılmazken, filmin yapımcılarından gelen teklifi de reddettiği ortaya çıktı.

YAPIMCILARIN TEKLİFİ REDDETTİ

Filmin oyuncularından Ekin Akkaş, "Bu filmde oynayan, emeği geçen herkes Ahmet Kaya sevdalısı. Yapımcılar filmi Gülten Kaya'ya hibe etti. 'Bu filmin bütün gelirini size verelim' dediler ama kabul etmedi. Keşke onu da bugün aramızda görseydik" dedi.

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