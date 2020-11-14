'İki Gözüm Ahmet’ vizyona girdi! Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya o teklifi reddetti!
Ahmet Kaya’nın hayatının anlatıldığı ‘İki Gözüm Ahmet’ filminin galası yapıldı. Galaya filmin yönetmeni Rüzgar Şavata, yapımcı ve oyuncular katıldı. Galaya Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya katılmazken, yapımcılardan gelen bir teklifi de kabul etmediği ortaya çıktı.
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20 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatının anlatıldığı İki Gözüm Ahmet filminin galası önceki gün Kanyon'da yapıldı. Özgür Tüzer ve Aleyna Solaker'in başrolünü paylaştığı proje toplam 500 salonda sinemaseverlerle buluştu.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya galaya katılmazken, filmin yapımcılarından gelen teklifi de reddettiği ortaya çıktı.
YAPIMCILARIN TEKLİFİ REDDETTİ
Filmin oyuncularından Ekin Akkaş, "Bu filmde oynayan, emeği geçen herkes Ahmet Kaya sevdalısı. Yapımcılar filmi Gülten Kaya'ya hibe etti. 'Bu filmin bütün gelirini size verelim' dediler ama kabul etmedi. Keşke onu da bugün aramızda görseydik" dedi.
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