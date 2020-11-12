İbo Show 1. bölüm fragmanı: İbo Show yeni sezon ne zaman başlıyor? 2020 İbo Show konukları kimler?

İbo Show yeni sezon ne zaman başlıyor? 9 yıl aradan sonra Star TV'de ekranlara dönmeye hazırlanan İbo Show'un yayın tarihi merak ediliyordu. 30 Ekim'de meydana gelen ve 115 kişinin yaşamını yitirdiği İzmir depreminin ardından ilk bölüm tarihi ertelenmişti. Star TV tarafından yayımlanan birinci bölüm fragmanı ile yeni bölüm tarihi duyuruldu. Peki, İbo Show yeni sezon ne zaman başlıyor? 2020 İbo Show konukları kimler? İşte İbo Show'un yeni yayın tarihi...

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?

31 Ekim'de başlaması beklenen İbo Show, Türkiye'yi yasa boğan 6,6 şiddetindeki İzmir depremi nedeniyle ertelenmişti. Star TV'den yapılan açıklamaya göre, İbo Show'un 1. bölümü 14 Kasım Cumartesi günü ekranlara gelecek.

İBO SHOW 1. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN...

İBO SHOW 1. BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un ilk bölümüne Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın konuk olacak.

USTA SANATÇI İBRAHİM TATLISES GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses Armutlu'da bir mekandan çıkarken görüntüledi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı.

Uçankuş'un haberine göre, muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tatlıses, "Provaya gidiyorum. Her şey çok güzel oluyor. Ağladım çekimlerde. Allah yardım edecek inşallah. Ben de özledim, özlemez olur muyum?" dedi.

Son dönemde çocuklarıyla yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Tatlıses, bu konu hakkında sorulara "Çocuklarım hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.

Özledim dediği anda gözyaşlarına hakim olamayan Tatlıses, elini yüzü ile kapattı.

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