Beyonce'den sevenlerine müjde! Sanal konser ile...

Yeni albümü üzerinde çalışan ABD'li ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında yapmayı planladığı dünya turunu iptal etti.

Şarkıcının dünya turunun yerine konserini hayranlarının evine taşıyabilmek için sanal bir şov gerçekleştireceği belirtildi. İngiliz basınına göre, pop yıldızına yakın bir kaynak, "Beyonce ve ekibi, 2021'de yeni albümü tanıtmak için sanal bir canlı şov hazırlıyor. Kovid nedeniyle turneye çıkamayacak" dedi.

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