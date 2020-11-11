Ertuğrul Bey ne zaman öldü? Ertuğrul Gazi tarihte ne zaman vefat etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi ile beraber tarihte Ertuğrul Gazi'nin hayatı, ne zaman ve nasıl öldüğü hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. İşte, Ertuğrul Bey ne zaman öldü? Ertuğrul Gazi tarihte ne zaman vefat etti? İşte bilgiler...

ERTUĞRUL GAZİ'NİN HAYATI

13. Yüzyıl'da dünya yeni kudretini arıyordu. Ve Anadolu, emperyallerin kavgaya tutuştuğu bir diyardı. 1071'de Türklerin girdiği bu topraklara şimdi, Haçlılar ve Moğollar da ortak olmak istiyordu. Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya yeni sahibini arıyordu. İşte bu yangın yerinde ortaya çıkan Ertuğrul Gazi, hayallerine giderken aslında dünyaya yeni bir medeniyet armağan etti. Temellerini attığı devlet, dünyanın kaderini değiştirdi.

IX. asırda Ertuğrul Gazi'nin ataları, yaklaşık 50 bin veya 70 bin hane olmak üzere diğer Oğuz boyları ile beraber Moğol istilasının da etkisiyle Buhara ve Semerkant (Özbekistan) üzerinden Ceyhun nehrini (Amuderya'yı) geçerek Horasan (Türkmenistan) bölgesinin Merv /Mohan şehrine yerleştiler.