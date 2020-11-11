Miray Daner yurt dışına açılıyor! Teklif yağdı
Rol aldığı dizi projeleriyle son yılların yükselen yıldızlarından biri olan Miray Daner, yurt dışına açılıyor. Türkiye'deki başarısı yurt dışında da dikkat çeken Daner'e birçok İtalyan menajerlik şirketinden teklif geldiği öğrenildi. Teklifleri değerlendirmek için İtalya'ya gidecek olan genç oyuncunun projede yer alacağı öğrenildi.
Miray Daner'in, Türkiye'deki başarısı yurt dışında da dikkat çekti. Oyuncuya, birçok İtalyan menajerlik şirketinden teklif geldiği öğrenildi
Son dönemde oynadığı dizilerle adından söz ettiren Miray Daner, dünyaya açılıyor. Oyuncunun, geçtiğimiz günlerde birçok İtalyan menajerlik şirketinden teklif aldığı ortaya çıktı. Pandemi döneminden sonra teklifleri değerlendirmek için İtalya'ya gidecek Daner'in projelerde yer alacağı öğrenildi.
TİYATRO İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Oyuncuya, diğer ülkelerden de teklifler geldiği konuşuluyor. Daner, bu dönemde Türkiye'den gelen birçok sinema ve dizi projesini okuyarak, değerlendiriyor. Oyuncu, ayrıca çok sevdiği tiyatro için de kolları sıvadı. Daner, eğitim alarak, yakın zamanda sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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