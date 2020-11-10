Bilal Sonses'in Yıldız Tilbe hayali gerçek oldu

Yıldız Tilbe'yle düet yapmak isteyen Bilal Sonses'in hayali gerçek oldu.

Usta sanatçı Yıldız Tilbe ile pop müziğin genç ismi Bilal Sonses, düet yaptıkları 'Hasbelkader' şarkısının klibini de çekti. Parçanın söz ve müziğine kendi imzasını atan Sonses, "Çok mutluyum. Bir hayalimi daha gerçekleştirdim" dedi.

Cuma günü Wovie Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini alacak şarkının klip çekimini Ahmet Can Tekin gerçekleştirirken, ikili çekim sırasında neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

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