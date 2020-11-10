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Oyuncu Ali Yağcı Başak Özen ile evlendi

Ünlü oyuncu , uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi ile nikah masasına oturdu. Salgın önlemlerine uyulan nikah törenine çiftin aileleri ve yakın dostları katıldı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Oyuncu Ali Yağcı Başak Özen ile evlendi

Ünlü oyuncu Ali Yağcı, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Başak Özen'le evlendi. Hürriyet'in haberine göre önceki akşam Pera Palas Otel'de gerçekleşen nikah törenine çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Düğünde salgın önlemleri alındı.

Yağcı, son olarak Star'da yayınlanan İyi Günde Kötü Günde adlı dizide rol almıştı.

Kariyerine modellik yaparak başlayan Ali Yağcı, Seviyor Sevmiyor dizisindeki 'Meriç' karakteriyle ünlenmişti.

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