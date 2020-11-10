Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner sahnelere geri dönüyor
Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti önceki akşam Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden çift, tiyatro yapımcılarıyla görüştüklerini ve yakında yeni bir oyunla sahnelere geri döneceklerini belirtti.
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Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Yakın zamanda sürpriz bir projeyle sevenleriyle buluşmaya hazırlandığını söyleyen Fersoy, "Tiyatro yapımcımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Yakın zamanda yeni bir oyunla seyirciyle buluşacağız" açıklamasında bulundu.
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