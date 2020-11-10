Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner sahnelere geri dönüyor

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Yakın zamanda sürpriz bir projeyle sevenleriyle buluşmaya hazırlandığını söyleyen Fersoy, "Tiyatro yapımcımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Yakın zamanda yeni bir oyunla seyirciyle buluşacağız" açıklamasında bulundu.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)