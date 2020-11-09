Çukur 103. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?

ÇUKUR 102. BÖLÜM NE OLDU?

Efsun'la yaşadığı yüzleşme sonrası öğrendikleriyle yıkılan Cumali, daha sonra Çukur için bir kez daha harekete geçecek ve bu sırada sürpriz birinden yardım alacak. Çağatay, Yamaç'ı çok zorlayacak bir sınava sokarken, Yamaç nefesleri kesecek bir hamlede bulunacak ve hiç beklemediği birinden iş birliği teklifi alacak.