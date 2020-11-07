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Hekimoğlu dizisinin yıldızı Timuçin Esen koronavirüse yakalandı! Timuçin Esen’in sağlık durumu…

salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken sanat dünyasını da derinden etkiledi. dizisinde karakterini canlandıran ’in de koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
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Hekimoğlu dizisinin yıldızı Timuçin Esen koronavirüse yakalandı! Timuçin Esen’in sağlık durumu…

Gönül Dağı ekibinden çok sayıda kişinin korona virüse yakalandığının ortaya çıkmasının ardından bu kez kötü haber Hekimoğlu dizisinden geldi. Dizide Ateş Hekimoğlu karakterini canlandıran Timuçin Esen koronavirüse yakalandı.

AİLE FERTLERİ YAKALANDI

Tv100'ün haberine göre, Timuçin Esen, aile fertlerinin virüse yakalanmasın ardından test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun hemen tedavi altına alındı. Evinde dinlenen oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Hekimoğlu dizisinin çekimlerine bir hafta ara verildiği belirtildi. Yeni set tarihinin ise gelecek hafta olduğu açıklandı.

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