İş adamı Ali Cem Resne uslanmıyor! Komşuları isyan etti...
İş adamı Ali Cem Resne, Rumelihisarı'nda bulunan dört katlı villasında yine parti verirken, bir kez daha pandemi kuralları yok sayıldı. Resne'nin komşuları isyan etti.
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YİNE AYNI VİLLA
Uyarılara aldırış etmiyor, ev partilerine ara vermiyorlar! İş adamı Ali Cem Resne, önceki gece Rumelihisarı'ndaki evinde 200 kişilik bir parti verdi.
Yine sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren eğlenceye Caner Karaloğlu ile Yasemin Taciroğlu da katıldı.
Sokaklara inen komşular, ''Burada haftanın üç günü parti yapılıyor. Yeter artık'' diye isyan etti.
YİNE AYNI VİLLA
Ali Cem Resne'nin Rumelihisarı'ndaki dört katlı villasında geçtiğimiz haftalarda parti yapılmıştı.
Resne, dün akşam yine davet verdi.
Bazı uyanıklar polis gelmeden mekanı terk etti.
Partiye gelenler, bir kez daha maske ve mesafe kuralını hiçe saydı.