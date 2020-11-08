08 Kasım 2020, Pazar
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İş adamı Ali Cem Resne uslanmıyor! Komşuları isyan etti...

, Rumelihisarı'nda bulunan dört katlı villasında yine parti verirken, bir kez daha pandemi kuralları yok sayıldı. Resne'nin komşuları isyan etti.

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Giriş Tarihi: 08.11.2020
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İş adamı Ali Cem Resne uslanmıyor! Komşuları isyan etti...

Uyarılara aldırış etmiyor, ev partilerine ara vermiyorlar! İş adamı Ali Cem Resne, önceki gece Rumelihisarı'ndaki evinde 200 kişilik bir parti verdi.

İş adamı Ali Cem Resne uslanmıyor! Komşuları isyan etti...

Yine sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren eğlenceye Caner Karaloğlu ile Yasemin Taciroğlu da katıldı.

İş adamı Ali Cem Resne uslanmıyor! Komşuları isyan etti...

Sokaklara inen komşular, ''Burada haftanın üç günü parti yapılıyor. Yeter artık'' diye isyan etti.

İş adamı Ali Cem Resne uslanmıyor! Komşuları isyan etti...

YİNE AYNI VİLLA
Ali Cem Resne'nin Rumelihisarı'ndaki dört katlı villasında geçtiğimiz haftalarda parti yapılmıştı.

İş adamı Ali Cem Resne uslanmıyor! Komşuları isyan etti...

Resne, dün akşam yine davet verdi.

İş adamı Ali Cem Resne uslanmıyor! Komşuları isyan etti...

Bazı uyanıklar polis gelmeden mekanı terk etti.

İş adamı Ali Cem Resne uslanmıyor! Komşuları isyan etti...

Partiye gelenler, bir kez daha maske ve mesafe kuralını hiçe saydı.

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