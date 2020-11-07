Gökçe Bahadır'dan doğum gününde anlamlı istek! Kansersiz Yaşam Derneği için...

Gökçe Bahadır, doğum gününde hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış istedi.

Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "İzmir'deki felaketten etkilenen kanser hastası sahibi aileler ve depremzedeler için paylaşıyorum. Bu zor günlerde onlara yeniden yaşama dönüş umudu olabilirsen, ne mutlu bize!" diyerek, takipçilerinden yardım istedi.