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Gökçe Bahadır'dan doğum gününde anlamlı istek! Kansersiz Yaşam Derneği için...

Ünlü oyuncu 'dan doğum günü için anlamlı istek geldi. Instagram'dan açıklama yapan Bahadır, doğum gününde hediye alınması yerine, İzmir'deki deprem felaketinden etkilenen kanser hastaları için bağış yapılmasını istedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.11.2020
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Gökçe Bahadır'dan doğum gününde anlamlı istek! Kansersiz Yaşam Derneği için...

Gökçe Bahadır, doğum gününde hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış istedi.

Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "İzmir'deki felaketten etkilenen kanser hastası sahibi aileler ve depremzedeler için paylaşıyorum. Bu zor günlerde onlara yeniden yaşama dönüş umudu olabilirsen, ne mutlu bize!" diyerek, takipçilerinden yardım istedi.

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