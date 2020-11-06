Son dakika: Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti

Menajer Selma Bekmez bu sabah hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Esra Sönmezer, 'Canım kadar sevdiğim, menajerim ve arkadaşım Sema Bekmez ansızın hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerini Ulus'ta hastaneye bekliyorum' mesajını paylaştı. 51 yaşındaki Bekmez'in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.