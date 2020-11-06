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Didem Soydan hastaneye kaldırıldı! Burak Deniz sabaha kadar bekledi...

ile yeni bir aşka yelken açan , önceki akşam apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü mankene acil müdahele yapılırken, oyuncu sevgilisi kendisini saatlerce hastane koridorunda bekledi.

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Giriş Tarihi: 06.11.2020
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Didem Soydan hastaneye kaldırıldı! Burak Deniz sabaha kadar bekledi...

Burak Deniz'le aşk yaşayan Didem Soydan, apandisit nedeniyle acile kaldırıldı.

Didem Soydan hastaneye kaldırıldı! Burak Deniz sabaha kadar bekledi...

Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye giriş yapan çift, yaklaşık üç saat hastanede kaldı.

Didem Soydan hastaneye kaldırıldı! Burak Deniz sabaha kadar bekledi...

Apandisiti şişen Soydan'a acil müdahale yapılırken, sevgilisi Burak Deniz kendisini saatlerce hastane koridorunda bekledi.

Didem Soydan hastaneye kaldırıldı! Burak Deniz sabaha kadar bekledi...

Bir süre sonra tek başına çıkan ünlü oyuncu, "Didem'in durumu şu an iyi. Bu gece burada kalacağız" diyerek, hastaneye girdi.

Didem Soydan hastaneye kaldırıldı! Burak Deniz sabaha kadar bekledi...

Burak Deniz, geceyi hastanede sevgilisi Didem Soydan'ın yanında geçirdi.

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