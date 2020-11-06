Didem Soydan hastaneye kaldırıldı! Burak Deniz sabaha kadar bekledi...
Burak Deniz ile yeni bir aşka yelken açan Didem Soydan, önceki akşam apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü mankene acil müdahele yapılırken, oyuncu sevgilisi kendisini saatlerce hastane koridorunda bekledi.
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Burak Deniz'le aşk yaşayan Didem Soydan, apandisit nedeniyle acile kaldırıldı.
Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye giriş yapan çift, yaklaşık üç saat hastanede kaldı.
Apandisiti şişen Soydan'a acil müdahale yapılırken, sevgilisi Burak Deniz kendisini saatlerce hastane koridorunda bekledi.
Bir süre sonra tek başına çıkan ünlü oyuncu, "Didem'in durumu şu an iyi. Bu gece burada kalacağız" diyerek, hastaneye girdi.
Burak Deniz, geceyi hastanede sevgilisi Didem Soydan'ın yanında geçirdi.