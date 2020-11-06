06 Kasım 2020, Cuma
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Gupse Özay'la dünyaevine giren Barış Arduç'tan evlilik açıklaması: Hayatımı değiştirmedi

, önceki akşam yakın arkadaşı ve 'la Bebek'te bir mekanda yemek yedi. Geçtiğimiz aylarda meslektaşı ile dünyaevine giren yakışıklı oyuncu, "Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi" dedi.

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Giriş Tarihi: 06.11.2020
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Gupse Özay'la dünyaevine giren Barış Arduç'tan evlilik açıklaması: Hayatımı değiştirmedi

Mekanı ilk olarak İbrahim Kutluay terk ederken arkasından Barış Arduç mekandan ayrıldı. Ünlü oyuncu, "Epey zamandır görüşmüyorduk, oturduk yemek yedik, biraz sohbet ettik" diye konuştu

Gupse Özay'la dünyaevine giren Barış Arduç'tan evlilik açıklaması: Hayatımı değiştirmedi

Milliyet'in haberine göre, İzmir'de yaşanan depreme değinen Arduç, "İzmir depremiyle alakalı biraz canımız sıkkın. İnşallah güzel haberler bekliyoruz" diye konuştu. İzmir'e yerleşecekleri yönündeki haberleri yalanlayan Arduç, "Hayır, İstanbuldayız" diye konuştu.

Gupse Özay'la dünyaevine giren Barış Arduç'tan evlilik açıklaması: Hayatımı değiştirmedi

Eşi Gupse Özay'ın evde olduğunu söyleyen Arduç,"Yazarak çizerek zaman geçiriyor. Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi. Yedi yıldır beraberiz, evlilik bizim için sembolik bir şey oldu, değişen bir şey yok. Tadımız keyfimiz yerinde. İnşallah doğal afetlerde işin içinde, memleketin güzel günlerin beklediği iyi zamanlara denk geliriz, keyifli keyifli sohbet ederiz uzun uzun. Çok fazla konuşacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Gupse Özay'la dünyaevine giren Barış Arduç'tan evlilik açıklaması: Hayatımı değiştirmedi

Dijital platforma yapacağı diziyle alakalı konuşan Arduç, "Ocak gibi bir aksilik olmazsa işimiz başlayacak. İyi işler yapmaya çalışıyoruz, güzel işlerle beraber oluruz" dedi.

Gupse Özay'la dünyaevine giren Barış Arduç'tan evlilik açıklaması: Hayatımı değiştirmedi

Rol alacağı dizide Gökçe Bahadır ve Salih Bademci'nin eşlik edeceği iddialarına Arduç, "Onunla ilgili ben şimdi net bir bilgi vermeyeyim. Çok işin içinde değilim kimlerle anlaşıldı anlaşılmadı konusunda. İki ay kadar var" dedi. Rolünü anlatmayan Arduç, sürpriz olduğunu belirtti.

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