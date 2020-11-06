Gupse Özay'la dünyaevine giren Barış Arduç'tan evlilik açıklaması: Hayatımı değiştirmedi

Eşi Gupse Özay'ın evde olduğunu söyleyen Arduç,"Yazarak çizerek zaman geçiriyor. Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi. Yedi yıldır beraberiz, evlilik bizim için sembolik bir şey oldu, değişen bir şey yok. Tadımız keyfimiz yerinde. İnşallah doğal afetlerde işin içinde, memleketin güzel günlerin beklediği iyi zamanlara denk geliriz, keyifli keyifli sohbet ederiz uzun uzun. Çok fazla konuşacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.