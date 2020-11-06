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İki kez ceza yemişti! Maskesiz gezen Merve Boluğur sert çıkıştı

, önceki gün Maçka Parkı'nda yağmurlu havada yürüyüş yaparken görüntülendi. Güzel oyuncu yine maske kuralına uymadı. 33 yaşındaki Merve Boluğur, tedbirleri kapsamında maske kuralına uymadığı gerekçesiyle iki kez 900 TL ceza kesildiği öğrenilmişti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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İki kez ceza yemişti! Maskesiz gezen Merve Boluğur sert çıkıştı

Merve Boluğur, korona virüs salgı sürecinde tüm uyarılara ve yediği cezalara rağmen maskesiz dolaşmaya devam ediyor.

İki kez ceza yemişti! Maskesiz gezen Merve Boluğur sert çıkıştı

Hürriyet'in haberine göre; kot ceketini başına asarak yağmurdan korunmaya çalışan oyuncu, soruları yanıtlamak istemedi.

İki kez ceza yemişti! Maskesiz gezen Merve Boluğur sert çıkıştı

Boluğur'un, fotoğrafını çeken muhabirleri "Bana fazla yaklaşmayın, güvenlik alanıma giriyorsunuz" diyerek terslemesi dikkat çekti.

İki kez ceza yemişti! Maskesiz gezen Merve Boluğur sert çıkıştı

Pandemi sürecinde birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur, için sosyal medyada çok sayıda kullanıcı "maske takmama cezası verilsin" çağrısında bulunmuştu.

İki kez ceza yemişti! Maskesiz gezen Merve Boluğur sert çıkıştı

33 yaşındaki oyuncuya, korona virüs tedbirleri kapsamında maske kuralına uymadığı gerekçesiyle iki kez 900 TL ceza kesildiği öğrenilmişti.

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