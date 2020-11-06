İki kez ceza yemişti! Maskesiz gezen Merve Boluğur sert çıkıştı
Merve Boluğur, önceki gün Maçka Parkı'nda yağmurlu havada yürüyüş yaparken görüntülendi. Güzel oyuncu yine maske kuralına uymadı. 33 yaşındaki Merve Boluğur, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kuralına uymadığı gerekçesiyle iki kez 900 TL ceza kesildiği öğrenilmişti.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Merve Boluğur, korona virüs salgı sürecinde tüm uyarılara ve yediği cezalara rağmen maskesiz dolaşmaya devam ediyor.
Hürriyet'in haberine göre; kot ceketini başına asarak yağmurdan korunmaya çalışan oyuncu, soruları yanıtlamak istemedi.
Boluğur'un, fotoğrafını çeken muhabirleri "Bana fazla yaklaşmayın, güvenlik alanıma giriyorsunuz" diyerek terslemesi dikkat çekti.
Pandemi sürecinde birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur, için sosyal medyada çok sayıda kullanıcı "maske takmama cezası verilsin" çağrısında bulunmuştu.
33 yaşındaki oyuncuya, korona virüs tedbirleri kapsamında maske kuralına uymadığı gerekçesiyle iki kez 900 TL ceza kesildiği öğrenilmişti.