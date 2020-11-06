Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha şoku! Züleyha Yılmaz'dan vaz mı geçecek?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi bir perşembe akşamına daha damga vurdu. ATV'nin rekortmen dizisinde Züleyha ile Yılmaz'ın dikkat çekti. Züleyha ile konuşan Yılmaz, Demir hakkında söylediklerinin arkasında olduğu yineledi.

"O BENİM OĞLUM"

Yılmaz, "Ne deseydim Züleyha, 'Oğlum senin olsun mu deseydim?' O benim oğlum." diyerek Züleyha'ya sitem etti. Züleyha ise "O benim de oğlum. Ben doğurdum, 9 ay karnımda ben taşıdım" sözleriyle karşılık verdi.

Almanya'daki arkadaşı Tahir ile konuştuğunu söyleyen Yılmaz, "Gideceğiz buralardan. Hak ettiğimiz hayatı yaşacağız" dedi. Züleyha ise "Gidemem ben Almanya'ya. Arkamda beddua eden bir kadın bırakamam. Müjgan var." sözleriyle cevap verdi.

Züleyha'nın tepkisinin ardından Yılmaz, "Söylesene sen benden vaz mı geçtin?" diyerek bir karşılık bekledi.

Züleyha'nın Yılmaz'a cevabı olay oldu.

Züleyha, "Vaz geçebilir miyim ben hiç senden! Çok uğraştım, çok mücadele ettim. 'Müjgan'ın da bir evladı var' dedim ama yapamadım. Senden vaz geçemedim" şeklinde konuştu.