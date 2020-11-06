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Beyaz Saray hayali suya düştü! İşte Kanye West'in aldığı oy sayısı

ABD başkanlık seçiminde 12 eyalette oy pusulasında yer alan rap şarkıcısı 'in yüzde 0,3'lük oy oranıyla hayali suya düştü. Öte yandan West, kampanyası için 5,9 milyon dolara yakın harcama yaptığını belirtmişti.

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Giriş Tarihi: 06.11.2020
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Beyaz Saray hayali suya düştü! İşte Kanye West'in aldığı oy sayısı

ABD başkanlık seçimi için aday olan rap şarkıcısı Kanye West'in aldığı toplam oy sayısı belli oldu. Associated Press'e göre 43 yaşındaki rap şarkıcısı oy pusulasında yer aldığı 12 eyaletten toplam 60 bin 761 oy aldı.

Beyaz Saray hayali suya düştü! İşte Kanye West'in aldığı oy sayısı

West en fazla oyu 10 bin 216 ile Tennessee eyaletinden aldı. Bu da yüzde 0,3'lük oy oranına karşılık geliyor.

Şarkıcı, ikinci en yüksek oyu da Minnesota'dan aldı. Bu eyaletten 7 bin 789 oy alan West sırasıyla Kentucky, Colorado ve Oklahoma'dan en çok oy topladı. West, oy pusulasında yer aldığı hiçbir bölgede yüzde 0,5'lik oy almayı başaramadı.

Beyaz Saray hayali suya düştü! İşte Kanye West'in aldığı oy sayısı

West, seçim günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, hayatında ilk kez başkanlık seçiminde oy kullandığını belirtmişti. Wyoming'de oy kullanan West, "Tanrı öyle iyi ki. Bugün hayatımda ilk kez ABD başkanı için oy veriyorum ve çok güvendiğim birine oy verdim" ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray hayali suya düştü! İşte Kanye West'in aldığı oy sayısı

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte Beyaz Saray hayalinin suya düştüğünü anlayan West, "Kanye 2024" paylaşımı yaparak gelecek seçimde de aday olduğunu şimdiden açıkladı.

Beyaz Saray hayali suya düştü! İşte Kanye West'in aldığı oy sayısı

West, seçim kampanyası için 5,9 milyon dolara yakın harcama yaptığını belirtmişti.

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