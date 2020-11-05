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Tiyatrocu Metin Çoban son yolculuğuna uğurlandı

84 yaşında kalp krizi nedeniyle 'de hayatını kaybetti. Sanatçı Çoban için Harbiye Tiyatrosu'nda anma töreni düzenlendi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.11.2020
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Tiyatrocu Metin Çoban son yolculuğuna uğurlandı

Şehir Tiyatroları emekli sanatçısı Metin Çoban, 84 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle İzmir'de hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a getirilen Çoban için, Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda tören düzenlendi.

Tiyatrocu Metin Çoban son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro sahnesine getirilen Çoban'ın Türk bayrağına sarılı naaşının önünde öğrencileri nöbet tuttu.

Tiyatrocu Metin Çoban son yolculuğuna uğurlandı

Şehir Tiyatroları Genel Sanat yönetmeni Mehmet Ergen, büyük bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Göreve geldiğim zaman ekipteki en yaşlı oyuncu olmasına rağmen beni birkaç defa ziyaret ederek oynamak istediği oyunlar listesi vermişti. Umarım bu geniş darülbedayi geleneğini gelecek kuşaklara aktarmıştır" dedi.

Tiyatrocu Metin Çoban son yolculuğuna uğurlandı

Törene katılan kızı ve oğlu çok üzüntülü olduklarını dile getirdi. Kızı Işıl Çoban "Benim hayattaki en büyük sırdaşımdı, bir anne ile kız arkadaşla konuşur gibi babamla konuşurdum. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüz" dedi.

Tiyatrocu Metin Çoban son yolculuğuna uğurlandı

Pırıl Çoban ise, "Onu yitirdiğime inanamıyorum. Sizin için bir tiyatro sanatçısıydı ancak benim için sadece bir babaydı. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Tiyatrocu Metin Çoban son yolculuğuna uğurlandı

Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından Çoban, Maltepe Gülsuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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