Tiyatrocu Metin Çoban son yolculuğuna uğurlandı

Törene katılan kızı ve oğlu çok üzüntülü olduklarını dile getirdi. Kızı Işıl Çoban "Benim hayattaki en büyük sırdaşımdı, bir anne ile kız arkadaşla konuşur gibi babamla konuşurdum. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüz" dedi.